OpenAI 联手 PerturbAI：让近 2000 个 AI 智能体一起搞科研，加速新药研发

北京时间 10 月 21 日，生物技术公司 PerturbAI 宣布与 OpenAI 合作的最新进展。双方联合斯克里普斯研究所（Scripps Research）开发了一套 AI 推理框架，通过近 2000 个 AI 智能体并行工作，帮助科学家分析复杂生物实验数据、检索文献，并提出可供后续实验检验的假说。

据 PerturbAI 介绍，这套系统在分析其全脑基因组图谱时，用 32 分钟完成数据分析与研究发现整合。公司估计，如果由人类按串行方式开展分析和文献审阅，相关工作可能需要数月至一年。这一时间对比来自公司估算，并非与人类团队开展的同期对照测试。

在具体流程中，AI 智能体分别分析细胞反应、搜索科学文献，将实验结果与已有生物学知识联系起来，再汇总形成“推理图谱”，串联基因、细胞反应、既有研究及可能的生物学机制，为科学家提供进一步调查的线索。

研究团队还邀请生物学专家，从新颖性、证据支持程度、后续研究优先级和置信度等方面评估报告。在与单个 AI 智能体生成报告的盲评比较中，专家有 75% 的时候更偏好多智能体系统给出的解释。这一结果反映的是专家对报告的偏好，不能直接理解为研究结论的准确率。

此次分析使用的数据来自 PerturbAI 今年 3 月公布的全脑 CRISPR 图谱，涵盖约 800 万个细胞。公司称，该图谱在数月内生成，目前下载量已超过 4 万次。此后，PerturbAI 还构建了覆盖代谢疾病和衰老研究的专有图谱。

双方的合作已持续约一年，接下来将利用 PerturbAI 在活体系统中生成的因果生物学数据，联合开展新药靶点发现。相关成果已通过联合预印本和博客公布，目前披露的结果主要涉及数据解读及研究假说生成，所提出线索仍需后续实验验证。