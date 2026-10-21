OpenAI 宣布入驻谷歌云平台：进一步拓展其在微软以外的业务，Gemini Agent 和 Antigravity 用户可用最新前沿模型

IT之家 10 月 21 日消息，OpenAI 与 Google Cloud 于当地时间 10 月 21 日宣布，OpenAI 的前沿模型及 Codex 编程智能体将在未来几周内上线 Model Garden 和 Marketplace 平台。此次合作使 OpenAI 的模型覆盖了美国三大云服务商。

这意味着，继 Anthropic 最新的 Claude 闭源模型之外，OpenAI 旗下最新 GPT 闭源模型也将通过 Google Antigravity 和 Gemini Agent 为用户提供，而且没有被 Anthropic 封号的风险。其中，Gemini Agent 是一个跨 Workspace、Microsoft 365 和 Slack 的通用工作智能体，其设计逻辑是在不同任务之间动态路由到最合适的模型。

随着 OpenAI 与微软的独家协议于 2026 年 4 月到期后，亚马逊在次日宣布将通过 AWS Bedrock 托管 OpenAI 模型；如今 Google Cloud 成为第三家。

IT之家此前报道，Gemini Agent 于 10 月 8 日在“Gemini at Work 2026”上发布，当时可在 Gemini 和 Anthropic Claude 模型之间路由，而谷歌明确将 OpenAI 和开放权重模型列为“随后跟进”。

Google Cloud 首席执行官 Thomas Kurian 此前在接受路透社采访时曾表示，Google Cloud 是一个开放平台，欢迎任何受开发者欢迎的模型。