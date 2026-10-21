OpenAI 为 ChatGPT 推出聊天上锁功能，通过 PIN 码、生物识别保护敏感对话

IT之家 10 月 21 日消息，OpenAI 于当地时间周二宣布，用户现在可以为 ChatGPT 对话上锁。当其他人有可能看到屏幕或使用自己设备时，这项功能能够保护敏感对话的隐私。用户可以设置四位数字 PIN 码保护锁定对话，在支持的设备上也可以使用面容 ID（Face ID）或触控 ID（Touch ID）。

据IT之家了解，该功能和应用内的临时对话不同，临时对话属于独立会话，不会出现在聊天记录里，而锁定对话支持用户随时回看。

OpenAI 表示，这项功能面向这类场景：用户正在讨论私人事项或是策划惊喜，需要把相关对话保护起来，之后把设备交给亲友，向对方展示其他对话里的内容。

随着越来越多人用 ChatGPT 进行私人交流，锁定对话功能为其新增了一层隐私防护。当然，锁定对话虽然可以限制他人访问，但无法解决用户对于敏感信息存储和处理方式的顾虑。

OpenAI 说明，锁定对话不会启用端到端加密，也不会生成独立加密存储库；不会改变对话数据的留存时长，不会清除锁定前 ChatGPT 已经记住的信息，也不会改动“帮助改进模型”的设置。

用户锁定对话之后，该对话会移入专门的“锁定对话”分区，和普通聊天记录、置顶对话以及聊天搜索结果相互隔离。

如果开启记忆功能，锁定对话分区拥有独立的记忆空间，仅在分区内的对话之间共享。锁定之后发送的新消息可以更新这部分独立记忆，但不会改动通用记忆。也就是说，锁定对话产生的新信息不会泄露到普通对话中。

OpenAI 提示，重置 PIN 码会永久删除全部由旧 PIN 保护的锁定对话、文件以及其他内容。

另外，临时对话、归档对话、群组对话、通过分享链接创建的对话、带有定时任务的对话，以及包含会议录音的对话，都无法使用锁定对话功能。

免费版、Go 版、Plus 版、Pro 版、商业版、企业版和教育版 ChatGPT 用户均可使用锁定对话功能。该功能不适用于医疗专用版 ChatGPT。功能从当地时间周二开始分批上线，并非所有用户都能立刻使用。