OpenAI 宣布收购 AI 生物科技初创企业 Orchestra Bio

IT之家 10 月 21 日消息，OpenAI 于当地时间周二宣布，收购成立四年的人工智能生物科技软件初创企业 Orchestra Bio，相关消息由该公司在官网发布。本次交易的具体条款并未对外披露，但有报道称，截至 2025 年，这家初创公司已从安德里森 · 霍罗威茨（Andreessen Horowitz）、阿特里亚（Atria）和 8VC 等投资方筹集约 2,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 1.34 亿元人民币）资金。

Orchestra Bio 开发 AI 智能体，助力生物科技企业管理药物研发业务中的各类细碎工作，涵盖资金追踪，以及解决临床试验的排期问题。

OpenAI 表示，将吸纳 Orchestra Bio 的团队与技术，投入 Rosalind 项目的研发。Rosalind 是该公司面向生命科学研究的人工智能模型，配套工具 Rosalind Workbench 可作为操作框架，帮助科研人员设计实验、分析实验结果。OpenAI 称，Rosalind 已经拿下多家知名企业客户，其中包括莫德纳（Moderna）和诺和诺德（Novo Nordisk）。

这笔收购是一个典型案例，体现了头部人工智能实验室，也就是 OpenAI 与 Anthropic，正在为制药这类大型行业持续开发各类软件。初创行业一直存在一种担忧：这些大型实验室随时可能推出新功能，摇身一变成为竞争对手。而这一次，Orchestra Bio 是被收购整合，而非遭到碾压淘汰。