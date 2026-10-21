黄仁勋发布 AI“预制工厂”DSX POD：最快 14 天部署投产，英伟达计划 2027 年初全球交付

IT之家 10 月 21 日消息，英伟达 CEO 黄仁勋今日在德国柏林举行的 GTC 大会上宣布推出模块化 AI 工厂参考设计 DSX POD，面向以 Vera Rubin 平台为核心的完整 AI 工厂系统。

英伟达表示，该方案将计算、网络、布线、机架供电、液冷管路安装及功能验证等工作提前转移至工厂完成，计划于 2027 年初通过合作伙伴在全球交付。

DSX POD 的核心思路是将 AI 基础设施预先集成到“模块化集装箱”中，并在发货前完成系统集成与验证。设备抵达部署现场后，客户只需将其接入已经准备就绪的电力、冷却、网络等配套设施，即可开展后续部署。

英伟达称，这种方式能够减少传统数据中心建设过程中复杂的现场施工、专业人员协调和物流工作，并降低现场安装错误及零部件交付延误带来的影响。

英伟达表示，在部署场地及配套基础设施已经准备就绪的情况下，DSX POD 可将基础设施部署周期从传统方式的约 6 个月缩短至最短 14 天。

黄仁勋表示，AI 工厂只有在开始产生 token 时才能创造价值，而不仅仅是在建设完成时。英伟达称，DSX POD 旨在缩短基础设施从现场准备就绪到开始运行生产级 AI 工作负载的时间，使运营商能够更早提供推理服务并获得收入。

合作伙伴方面，英伟达正在与戴尔科技、惠普企业、联想、技嘉、鸿海旗下工业富联、和硕、广达旗下云达科技（QCT）、纬创、施耐德电气、维谛技术等企业合作，推动 DSX POD 的制造、集成和交付。英伟达表示，全球合作伙伴计划于 2027 年初开始交付相关 AI 工厂系统。

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