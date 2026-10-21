腾讯内测 AI 互动社区“懂了鸭”：一句话生成可玩的动态课件与 3D 演示

IT之家 10 月 21 日消息，今日有用户反馈，腾讯正在内测一款面向少儿与青少年的 AI 互动内容社区“懂了鸭”，官方网站（dongleya.qq.com）与微信小程序均已上线，目前向亲子用户和一线教师开放小范围测试。

该产品的核心载体是“奇妙卡”，一种可拖拽、可模拟、可操作的交互式内容单元，家长、教师或知识创作者输入自然语言描述，即可借助内置 AI 智能体生成 3D 演示、动态课件、互动绘本、轻量游戏或记忆卡等作品，无需编程基础。用户既可以浏览社区中已有的奇妙卡作品，也可以对他人作品进行二次改编。

从公开信息看，懂了鸭在产品形态上尝试将“内容消费”与“内容生产”放在同一个社区内完成。首页按学前、小学、初中、高中四个学段以及健康、语言、数学、科学、艺术、信息科技等学科领域组织内容。

在创作侧，聊天机器人接受文字或语音输入，将想法转化为作品后发布到社区，形成“AI 降低制作门槛、社区承接分发”的循环。网经社的报道将这一机制概括为“输入创意想法，借助内置 AI Agent，无需代码即可一键生成”，并指出平台同时覆盖亲子互动、K12 课堂和课外探索三类场景。

IT之家注意到，懂了鸭在模型列表中列出的可选模型包括 DeepSeek-V4.1-Flash、DeepSeek V4 Pro、DeepSeek V4 Flash、Hy3、Hy4 preview、MiniMax M3、Kimi K3 和 GLM-5.3 等。

对于一款面向未成年人的教育类产品，多模型策略的意义可能不止于“给用户更多选择”：不同模型在生成 3D 演示、动态课件或叙事绘本时的能力侧重不同，按任务类型路由到合适的模型，是提升生成质量与稳定性的现实路径。

在此之前，腾讯已在 AI 助手、AI 编程、AI 搜索等方向有多条产品线在推进，而面向 K12 与亲子场景的互动内容社区尚属空白。与字节“豆包爱学”聚焦拍照答疑、作业批改、错题分析等“解题 — 批改 — 答疑”闭环不同，懂了鸭的重心在“造内容”：让教师和家长成为互动学习材料的制作者，让孩子在可操作、可模拟的环境中接触知识，而非直接给出答案。