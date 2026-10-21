NASA 公布月球探测车最新进展：VIPER 计划 2027 年探测月球南极水冰资源

IT之家 10 月 21 日消息，美国国家航空航天局（NASA）当地时间 10 月 20 日公布了月球探测车最新研发进展及任务规划。

NASA 表示，用于探测月球水冰等资源的“挥发物调查极地探索车”（VIPER）计划于 2027 年前往月球南极地区，载人月球地形车（LTV）则计划于 2028 年运抵月球南极地区，为未来载人探月任务和月球基地建设提供支持。

据 NASA 官方公告，VIPER 目前已在美国约翰逊航天中心完成组装，正在进行最后阶段的测试，之后将转运至肯尼迪航天中心，为发射做准备。IT之家查询获悉，该探测车计划搭乘蓝色起源的第二艘“蓝月”MK1 月球着陆器前往月球，预计于 2027 年底抵达月球南极地区。

VIPER 的主要任务是在月球南极地区寻找水冰及其他挥发性资源，并绘制相关资源分布图。NASA 计划让探测车进入永久阴影陨坑开展调查，研究不同深度、温度和土壤环境中的资源情况，为评估月球原位资源利用潜力提供数据。NASA 表示，相关探测结果也将帮助研究人员了解月球水资源的来源与分布，并为未来长期月面活动提供参考。

载人月球地形车方面，NASA 表示，已选择 Astrolab 和 Lunar Outpost 参与首阶段月球地形车研发，并计划通过商业合作方式将车辆送往月球南极地区。蓝色起源将承担相关月球运输任务，目标是在 2028 年交付车辆。

NASA 介绍，载人月球地形车属于不加压月面车辆，可搭载宇航员和货物，在宇航员执行舱外活动时提供地面交通支持。在载人任务到达前，这些车辆还可由地球远程操控，用于绘制月面地形图、收集环境数据，并测试车辆在极端温度、光照变化和永久阴影区域中的运行能力。

NASA 表示，机器人探测车与载人月球地形车将共同支持月球基地建设的早期阶段。前者侧重于调查水冰等资源，后者则用于月面运输、科学调查和环境测绘，相关数据将为未来月球表面移动系统及基础设施设计提供依据。