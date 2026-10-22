24 小时为你在线打工：Anthropic 推出 Claude Duet AI 智能体，迎战 Meta 和 OpenAI

IT之家 10 月 22 日消息，Anthropic 昨日（10 月 21 日）宣布以研究预览版形式，推出全新应用 Claude Duet，定位为可主动工作的 AI 智能体（agent），加入由 Meta 的 Muse、以及 OpenAI 的 Dots 领衔的“全天候主动型 AI 助理”大战。

技能方面，该应用会每天整理跨应用的重要事项、主动提醒需要处理的问题，并在用户离开后继续在后台完成被委托的任务。IT之家附上演示视频如下：

Claude Duet 基于 Claude Opus 5.5 构建，提供 iOS、Android 独立应用及 claude.ai 网页版。首批面向美国 Pro 和 Max 订阅用户开放候补名单；预览阶段与 Claude 其他功能共享套餐用量限制。

不同于普通聊天机器人，Claude Duet 拥有独立虚拟机和浏览器，可在用户设备关闭时持续运行。用户可用文字或语音下达任务，例如安排会议、整理未读邮件、追踪发票、制作财务或销售预测、搭建仪表盘、开发网页应用等；任务完成后，它会通知用户或请求审核。

在工具生态方面，Claude Duet 可调用 Claude Marketplace 中超过 6,000 个连接器和插件，覆盖 Gmail、Slack、QuickBooks、Stripe、Gusto、LinkedIn、HubSpot、Canva、Shopify、DocuSign 等常见办公与商业服务。它还能通过 Link 或 Shop Pay 完成经用户确认的线上支付，并使用虚拟卡避免泄露真实卡号。

安全设计方面，Anthropic 表示，Claude Duet 不会直接接触用户密码或登录 tokens；发送消息、付款、签署文件或删除内容前，必须获得用户批准。系统还配备专门分类器，拦截信用卡号、政府身份证件等高敏感信息的泄露请求。

不过，Anthropic 也坦承这仍是早期版本：Claude Duet 可能误读对话、误判事项紧急程度；个人事务处理能力相对较弱，且暂不能向用户展示其浏览器操作过程。