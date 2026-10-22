沃尔玛推出自有智能体网关，AI 可代用户下单购物

IT之家 10 月 22 日消息，沃尔玛于当地时间周三宣布，正式推出自有智能体网关，用于处理交易，并上线多项面向使用 AI 智能体的消费者的新功能，以此布局智能体电商。就在不久前，沃尔玛的头号竞争对手亚马逊开始拦截 AI 智能体替网购用户下单采购。

IT之家注意到，沃尔玛对 AI 技术的接纳态度，使其和其他线上商家形成区别。除亚马逊之外，不少旅游和预订网站面对越来越多消费者使用 AI 智能体的趋势，选择直接禁止智能体访问网站。而沃尔玛此前已经宣布和该领域头部智能体 Meta 的 Muse 达成合作，同时接入了 ChatGPT、Gemini 等热门 AI 应用。

沃尔玛总裁兼首席执行官约翰 · 弗纳（John Furner）周三在旧金山的 Masters of Scale 峰会上表示，如今沃尔玛正在加码相关技术布局，为 AI 智能体普及的时代做好准备。这套技术将同时支持沃尔玛及其折扣仓储门店山姆会员店的智能体购物。

核心是沃尔玛推出的智能体网关，这是该公司全新的 MCP 服务器，目的是让经过审核的智能体通过模型上下文协议（MCP）接入沃尔玛平台。该协议最初由 Anthropic 开发，能够让 AI 智能体对接外部数据源、工具和各类工作流程。在本次场景中，AI 智能体可以检索沃尔玛线上库存，并替用户完成下单。

此外，这家零售商称，通过智能体网关，消费者选购常用品牌或商品时，无需把个人信息和购买记录直接交给 AI 智能体。

沃尔玛还开发了新技术，区分智能体下单和用户本人直接发起的订单，让购物者能够管控智能体的操作权限。

下月即将上线的智能体档案功能，支持用户在账户内为每一个使用的 AI 智能体单独创建授权档案，可以单独查看智能体生成的订单。用户还能自主设置订单审批规则：可以要求每一笔交易都需要手动确认，或是设定一个消费额度，额度内的订单自动授权。

沃尔玛介绍，这套权限管控机制类似于信用卡添加授权使用者，相关交易可被识别，同时能设置消费上限。

公司说明，用户第一次通过沃尔玛智能体网关使用某个智能体购物时，系统就会生成对应的智能体档案。使用流程为先授权，将智能体档案绑定至沃尔玛账户，再设置权限或消费限额，用户也可以随时删除智能体档案。拥有沃尔玛账户即可使用智能体相关功能，无需开通 Walmart+ 会员。

除上述技术之外，沃尔玛专门出台了面向 AI 智能体的使用条款，明确智能体的操作规范以及在平台进行交易的权限。值得一提的是，沃尔玛表示，即便智能体执行操作时出现偏差，平台的退货政策依然适用。这项对消费者友好的条款，有望打消早期尝试智能体电商用户的顾虑，不必担心因为智能体出错，收到自己并不想要的商品。

沃尔玛同时规定，智能体不得做出超出用户本意的操作，无法获取用户的支付信息，仅能获取完成当前任务所必需的信息。不遵守条款的智能体，将会被禁止访问沃尔玛网站。