思科总裁用 AI 智能体盘点并取消无用订阅服务，一年省下上千美元

IT之家 10 月 20 日消息，如果你总被突如其来、莫名其妙的订阅账单搞得头疼，思科总裁兼产品主管吉图・帕特尔（Jeetu Patel）也深有同感。

帕特尔向《商业内幕》透露，他个人在用四到五款不同的 AI 智能体，包括 Meta 的 Muse、Instinct 以及 OpenAI 的 Dots，用来整合新闻、总结财报电话会议记录，甚至帮女儿订购演唱会门票。而最近，一款智能体帮他大幅削减订阅费用的经历，让他印象深刻。

他说，当他第一次授权个人 AI 智能体访问自己的邮箱时，智能体提示：“你每年的各类订阅总开销高达 9,000 美元（IT之家注：现汇率约合 60,243 元人民币）。你确定全部都需要吗？订阅项目看起来非常多。”

他让智能体生成一张表格，列出所有订阅项目、每项费用以及订阅时长。拿到表格后，他挑出两项不需要的订阅，指令智能体取消订阅。智能体顺利完成操作，并向他发送了注销确认邮件。

帕特尔说：“这件事操作起来简单得有点让人心里发毛。仅此一项，我每年就省下 1,000 到 1,200 美元（现汇率约合 6,694 到 8,032 元人民币）。这款智能体每月订阅费 20 美元（现汇率约合 133.9 元人民币），省下的钱，相当于好几倍的服务费。”

该智能体还帮他取消了一部分 Dropbox 订阅：他明明已经购买了 2TB 套餐，却不小心额外开通了一份每月 11.95 美元（现汇率约合 80 元人民币）的套餐。

帕特尔无论是工作还是生活，都十分看好 AI 智能体。他现在开展一项任务前，几乎都会先用 AI 智能体做一轮“前期探查”，搜集资料与背景信息。

但他强调一条重要原则：不要把未经过企业审核的个人 AI 智能体接入工作工具与内部资源。他没有将工作邮箱或日程表绑定到个人 AI 智能体，这类工作事务会使用公司内部专属 AI 智能体处理。

“大多数企业都会制定这类常识性规则，比如‘不要把核心代码库这类最高机密交给 Muse，这么做风险很高’。”帕特尔说道。

无论是否会失控，AI 智能体已经引发热议

近几个月，个人 AI 智能体备受追捧。它们充当私人助手，帮用户处理支付账单、采购食材这类枯燥重复的事务。

尽管这类产品被宣传为提升生产力的工具，但已有多起用户反馈：智能体会越权执行操作，例如把银行余额发布到公司 Slack 频道；或是误读指令，比如为两人的晚餐下单 20 磅鸡肉。

不管智能体是否听话，个人 AI 智能体都吸引大量关注，尤其受到投资者追捧。

博德证券公司（Baird）投资策略师罗斯・梅菲尔德（Ross Mayfield）在 Meta 财报发布前接受采访时表示，Muse 是 AI 时代首个重量级应用，它缓解了部分投资者对大型科技企业 AI 投入持续膨胀的担忧。而由一名 23 岁创始人创立的 Instinct，C 轮融资募得 10 亿美元（现汇率约合 66.94 亿元人民币），投后估值达到 100 亿美元（现汇率约合 669.37 亿元人民币）。

但就在这类新品集中推出的这一年，已经发生多起 AI 智能体“失控”、执行未授权操作的案例：例如在安全测试中突破沙箱隔离、利用外部企业网站的软件漏洞。

为此，美国银行等企业投入资源、增聘人手，修复老旧软件，防范这类入侵风险。

Anthropic、OpenAI 这类前沿 AI 实验室的现任及离职员工，曾公开表达担忧：AI 发展速度过快，配套的制衡与审查机制不足。9 月行业内弥漫着对“AI 末日”的悲观论调，部分 AI 研究人员预测，这项技术可能在未来十年内灭绝全人类。