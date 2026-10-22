苹果首款折叠 iPhone Duo 首批海外评价：Touch ID 指纹解锁体验不如 Face ID 方案

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 MacRumors 今天（10 月 22 日）发布博文，通过梳理多家海外媒体和知名自媒体的评测意见，对于苹果首款折叠 iPhone Duo 的侧边按键式 Touch ID 多数偏负面评价，称体验不如 Face ID 方案。

据 Marques Brownlee 介绍，用户手指按住侧边按钮后，手机会先停留在锁屏界面，让用户查看通知，继续按住才会进入主屏幕。

苹果称，这一设计是为了让 Touch ID 在 Mac、iPad 等设备间保持一致，并给锁屏通知留出展示时间。但对已经习惯“看一眼就解锁”的用户而言，这种额外步骤带来了挫顿感。

其他评测者的反馈同样偏负面。Engadget 认为 Touch ID 解锁“比预期更慢”。

Joanna Stern 表示，即使注册了五个指纹，使用一周后仍会频繁解锁失败。

Mrwhosetheboss 则指出，洗手后、手指略油腻时识别会受影响，而且侧边指纹键在横屏时才更顺手。

PetaPixel 的评价更为直接，认为苹果放弃 Face ID、改用 Touch ID “是一个错误”，并称拿起或移动手机时的误触还会频繁触发震动提示。

Gizmodo 也提到，用户无法再通过看脸完成 Apple Pay 支付验证，冬天戴手套时还必须摘下手套才能解锁。

不过，也有评测给出较平衡的看法。The Verge 认为，使用一周后基本可以适应 Touch ID；9to5Mac 则称其“快速且可靠”，只是从 Face ID 换过来后，它可能成为 iPhone Duo 最大的取舍。

IT之家援引博文介绍，苹果提供了 Apple Watch 解锁作为替代方案。PetaPixel 表示，戴表解锁比 Touch ID 更快，能显著减少日常使用中的不便；Brian Tong 甚至建议用户“最好戴上 Apple Watch”。