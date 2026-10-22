初探苹果 iPhone Duo 铰链耐用性：约 3.2 万次折叠后开合手感基本如初

IT之家 10 月 22 日消息，《华尔街日报》科技记者 Joanna Stern 使用名为 Hingey 的定制折叠装置，测试苹果首款折叠 iPhone Duo 的铰链方案，结果在约 3.2 万次折叠后开合手感基本如初。

IT之家附上相关视频如下：

Stern 在 4 个晚上、以每分钟 17 次的频率对评测机进行测试，累计完成 32,640 次折叠；测试全程佩戴保护壳，机器每次将手机展开至约 130 度后再合上。

测试前，Stern 曾担心铰链会随使用逐渐变松；但使用校准推拉测力计对比前后数据后发现，铰链反而略微变紧。她在日常使用中几乎察觉不到差别，并评价称“约 3.2 万次折叠后，开合手感与第一天基本一致”。

不过，该结果并不能等同于完整寿命认证：测试未覆盖每次完全闭合的极限工况，Stern 也未评估折叠是否令屏幕折痕加深。苹果目前尚未公布 iPhone Duo 的屏幕与铰链官方折叠寿命规格。

作为参照，三星曾对 Galaxy Z Fold 系列屏幕进行高达 50 万次折叠的实验室耐久测试，并表示按日均约 100 次折叠可使用 10 年以上。相比之下，Stern 的 3.2 万次测试仍属单机、非实验室级验证，但为 iPhone Duo 的早期可靠性提供了积极信号。

国内影视飓风也做了相关的测试，iPhone Duo 先后经历了 10,000 次室温连续折叠，以及 1,000 次零下 20℃ 环境下的折叠测试。