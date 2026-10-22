Bose 收购“骷髅头”Skullcandy：瞄准年轻消费群体，拥抱街头潮流文化

IT之家 10 月 22 日消息，音频巨头 Bose 昨日（10 月 21 日）发布公告，已完成收购潮流耳机品牌 Skullcandy (官方中文名为斯酷凯蒂，不过用户更习惯叫它“骷髅头”)，目前官方并未披露具体交易价格。

IT之家援引博文介绍，两家公司此前已通过“Sound by Bose”技术合作建立联系，Skullcandy 的 Method 360 ANC 真无线耳机和 Crusher 1080 ANC 头戴式耳机，均引入了 Bose 的主动降噪及头部追踪空间音频等技术。

Bose 表示，收购 Skullcandy 的核心目的在于扩大用户覆盖面。Skullcandy 以大胆设计、潮流文化和运动社群见长，在音乐、游戏、健身及滑雪、滑板、冲浪等板类运动领域拥有较强影响力，可帮助 Bose 触达此前渗透较少的年轻消费群体。

Skullcandy 将继续作为独立品牌运营，并保留其美国犹他州帕克城总部，纳入 Bose 高端消费音频业务体系。该公司将获得更多 Bose 的音频技术、研发资源、全球分销渠道和商业合作机会。

业内人士认为，这桩交易有望形成互补：Bose 提供降噪、空间音频和全球渠道，Skullcandy 带来年轻化设计与潮流生活方式定位。双方或将在中高端及大众市场推出更多兼顾性能、设计与价格竞争力的耳机产品，加剧消费音频市场竞争。