王腾详解今日宜休 ISHO iFlow AI 温控系统：无感监测、智能控温、双区独立

IT之家 10 月 22 日消息，今天（22 日）上午，今日宜休科技公司创始人 @王腾Thomas 发文详细介绍了今日宜休的第二款产品 ——ISHO iFlow AI 温控系统。

王腾表示，该产品可实现无感监测、智能控温、双区独立，将提供从无感监测到睡眠干预的全新解决方案。其中，床笠负责感知用户睡眠状态和实时温度，主机负责计算和调温，再通过水循环来调节床笠表面温度。不同睡眠阶段匹配不同的温控策略，使得每个用户可以入睡更快、深睡更深、浅睡更稳。无需更换现有床垫，套上即用。

根据王腾今天早些时候的介绍，该产品为深睡与精力恢复而生，能够实现睡眠的主动进化，带来从无感监测到睡眠干预的全新解决方案。“不习惯佩戴设备入睡的朋友，以及想更好提升深睡质量精力恢复水平的朋友，可以关注一下。ISHO Flow 智能温控系统想做的，不是简单制冷、制热，而是让温控跟随完整睡眠周期动态适配，减少夜里温度带来的打扰，帮大家睡得更安稳。”

据IT之家此前报道，今日宜休的首场发布会“ISHO 今日宜休 AI 睡眠科技生态产品发布会”定档 10 月 29 日 19:00 举行，首款产品为 ISHO Ring 今日宜休智能戒指。