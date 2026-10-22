字节火山引擎启动 Seedance 2.5 4K 企业试用，第一批定向供应 20 家工作室

IT之家 10 月 22 日消息，据新浪科技报道，近日火山引擎启动了 Seedance 2.5 4K 模型的第一批企业用户试用，与作品绑定、定向供应给全球 20 家工作室和导演 Seedance 2.5 4K 模型，探索搬上大荧幕的高端影视需求。

据介绍，除了画面细节更清晰，Seedance 2.5 4K 主打人物表演更细腻自然、参考生成和编辑的一致性更精细，是 Seedance 2.5 这一代中的最强模型。4K 版本模型更看重高端影视需求的探索，目前在用的 20 部作品中，最早下个月就有卫视 S 级 IP 播出，更有全球大 IP 电影。

IT之家注意到，字节跳动于 6 月 23 日在 FORCE 大会上首次发布 Seedance 2.5，7 月 13 日率先向头部企业客户开放 API，7 月 16 日扩展至普通开发者，7 月 31 日同步上线即梦网页端和移动 App 的 C 端入口，8 月 7 日正式放开 Seedance 2.5 商用 API 调用权限。

Seedance 2.5 的核心升级围绕长视频与精准控制展开。单段视频时长从 2.0 版本的 15 秒延长至 30 秒，适配短剧、漫剧等需要完整叙事的场景。新增的局部精修功能允许用户单独修改人物面部、服装或场景道具，无需整段重绘，降低了返工成本。此外，模型支持原生 4K 输出，画面细节满足商业交付标准。