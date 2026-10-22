小米米家智能腰背按摩仪开售：450mm 加长柔性导轨，首销价 599 元

IT之家 10 月 22 日消息，小米米家智能腰背按摩仪已开售，新品主打 450mm 加长柔性导轨、石墨烯热敷及米家 App 智能控制，首销价 599 元，建议零售价 699 元。

这款产品采用 450mm 加长柔性双导轨，按摩头可沿脊柱两侧自动上下移动，覆盖肩胛至腰骶区域；导轨弧度为 R550mm，参考国标设计，可贴合腰背曲线；内置两大两小高韧性按摩头，按摩头高低起伏排布，模拟指压效果。设备预设 7 种模式，并可通过米家 App 自编 3 种按摩模式。

连接米家 App 后，用户可通过手机操控。App 内可开启区域按摩，按摩头在小范围内往返揉按，用于局部按压，缓解肌肉疲劳。除米家 App 远程操控外，其侧边设有实体按键，开机即可使用。其机身内置石墨烯加热片，热敷覆盖范围达 10000mm²。热敷可单独开启，也可与按摩同时使用。

这款新品整机重 2.2kg，厚度控制在 75mm 以内。不按摩时，机身可贴合腰椎曲线作为腰靠；垫于腿部时，按摩头可用于揉捏小腿肌群。内置 3150mAh 锂电池，配备 1.5m 充电线，采用 Type-C 充电接口。

IT之家附这款新品详细参数：

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