工信部郭守刚：L3 级自动驾驶产品第二批准入试点工作正在进行

IT之家 10 月 22 日消息，工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚在今天（22 日）的 2026 世界智能网联汽车大会上指出，全球驾驶辅助已经实现规模化应用，自动驾驶即将进入商业化推广阶段。

郭守刚判断称，全球智能网联汽车进入了辅助驾驶规模化落地与自动驾驶探索并行的新阶段，自动驾驶正处于一个从能用向好用跨越的关键时期。

2025 年 12 月，长安和北汽两家车企 L3 级自动驾驶产品获得了附条件准入许可。郭守刚透露，现阶段第二批准入试点工作也正在进行。“我们将持续加强车辆运行监测和安全保障，及时总结经验，为智能网联汽车产品安全运行提供支持保障。”

他认为，智能网联汽车正在加快驱动行业生态的重塑。汽车已经不再仅是单纯的交通工具，而是加速向移动储能单元、移动数字空间、具身智能体转变。这也意味着，智能网联汽车已经超越了传统汽车产业的范畴，成为创新技术融合应用、可以持续进化的服务载体。

据IT之家了解，今年 9 月，工信部等九部门提出，到 2030 年，我国智能网联新能源汽车全产业链优势进一步巩固，进入世界汽车强国行列。国内新能源乘用车、商用车在各自领域新车总销量的占比分别达到 70%、40%，具备自动驾驶功能的汽车实现规模应用。