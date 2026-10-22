原生 3DoF 防抖不易晕：雷鸟 AR 眼镜 GT 京东 1391 元新低，配镜后也支持 7 天免费试用

雷鸟 GT 系列 AR 眼镜产品今年 5 月上市，官方定价 1899 元。

今日京东直降至 1491 元，下单后赠 100 元 E 卡，限时免费近视配镜，晒单赠 49 元导音鳍：

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折合仅需 1391 元，另外加赠敦煌联名 IP 周边礼包。

免费配镜后，支持 7 天无理由免费试用。

支持保价 11.11，支持 11 月 13 日前如果降价，可联系客服保价。

京东免费配镜

活动时间：10 月 22 日付款的订单

参与商品：雷鸟 GT Max、GT

参与方式：拍下主机订单后联系客服发配镜链接，拍下配镜服务订单，提供准确验光参数，商家按参数加工制作眼镜并发货（仅限品牌配镜，非自营配镜）。

退款说明：确认收货后，联系客服申请退还配镜款项。

配镜范围：支持近视 1000 度以内 / 散光 50-200 度，如果超出范围可以补 100 额外定制哦。

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