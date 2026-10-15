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极米记得 AI 眼镜 MemoMind One 预售：无摄像头，首发 2699 元

2026/10/15 20:05:31 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 15 日消息，极米科技今日宣布，极米记得 AI 显示眼镜 MemoMind One 今日正式开启预售，零售价 2999 元，首发价 2699 元，提供方框、圆框、中框三种框型可选（京东目前只有方框、圆框版本）。

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这款产品主打全天候 AI 智能记忆、信息显示、导航提词、翻译等功能，采用无摄像头隐私防护设计，哈曼联合调音，支持 16 小时综合续航。

该产品支持双目显示，支持实时翻译，支持 53 种语言，实现跨语言交流无障碍；同时支持导航提词功能，兼容百度地图、高德地图；支持语音记录碎片化灵感，无需动手即可完成记录。

信息显示与翻译功能

该产品核心功能为全天候 AI 智记，可自动捕捉值得记忆的瞬间，自动整理会议对话内容，在多人会议中自动提炼重点结论和行动项，商务洽谈中帮用户梳理客户需求，访谈、面试中也可整理对话核心内容，课堂讲座可结构化整理知识，让复习更高效。

Memo记忆功能

AI 功能还包含 Memo 对话，可以理解用户的历史对话、工作背景、个人习惯，回答问题可关联上下文，提供个性化建议；支持全天候主动会议纪要，自动识别会议无需手动开启；支持通话记忆，可找回通话上下文；支持自动生成日 / 周 / 月 / 年报，整理用户日程与经历；可识别用户的愿望计划，整理为可落地的愿望清单；还可分析用户日常偏好生成个人画像，每日推送早安简报方便用户规划当日行程。

Memo对话功能

该产品由哈曼联合调音，镜腿内置开放式双扬声器，双扬声器联合调校，支持智能通话降噪，减少环境噪音干扰，还支持蓝牙歌词显示，听歌同时可在眼镜上查看歌词。同时支持隐私防漏音模式，防止音频泄露，减少对身边人的干扰。

哈曼声学体验

隐私方面，该产品采用无摄像头设计，从硬件层面避免隐私泄露风险，同时支持个人声纹录制、敏感内容过滤、记忆暂停时段设置，获得欧盟 EN 18031 认证，保障用户隐私安全。

无摄像头隐私保护

佩戴体验方面，产品采用镁铝合金、β 钛合金、硅胶、PC 材质打造，人体工学设计提供 175° 镜片夹角，防止视野畸变与眩晕，鼻托支持调节和更换，重量在 46.6g-48.5g 之间，配重均衡。

材质与设计

续航方面，该产品支持 16 小时综合续航，30 分钟可充至 80% 电量，其中私享模式续航可达 12 小时，Memo 记忆模式续航可达 30 小时。

续航参数

连接方面，产品支持 iOS、Android鸿蒙系统，采用蓝牙 6.0 及低功耗蓝牙，其中苹果设备搭载 MFi 芯片，配套 MemoMind APP 采用首创卡片式启动器，功能一目了然。

系统兼容性

IT之家附详细参数如下：

详细参数1

详细参数2

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