奇瑞海外发布 Omoda X 概念车：机甲设计，支持红外夜视

IT之家 10 月 22 日消息，当地时间 21 日，奇瑞旗下 Omoda 面向海外发布了 Omoda X 概念车，新车运用全新的“赛博机甲”设计语言，也预示着未来有望有更多硬派风格的车型问世。

“赛博机甲”设计语言最早应用于 Omoda 4（下图），该车上周在巴黎车展亮相，计划 2027 年进入英国市场。Omoda X 概念车在此基础上采用了更具力量感的车身造型，并增加宽厚的车身护板，整体风格更加硬朗。

新车以城市驾驶为主，同时具备一定的越野能力，采用较高的悬架设定和高胎壁全地形轮胎，离地间隙达到 200mm；车顶最大承重为 75kg，拖挂能力则计划达到 1800kg。官方认为，更加硬朗的造型能够吸引不同类型的消费者，也能体现车主的个人风格。

内饰方面，新车配备 10.25 英寸液晶仪表盘和 13.2 英寸中控屏，并为空调、座椅加热和通风功能保留了实体控制装置。新车提供了 39 处储物空间，专为携带户外装备的人士设计。此外，独有的 X-MODE 功能则可让驾驶员根据自己的喜好调整车辆设置和性能响应。

新车还配备红外夜视系统，可以识别最远 90 米外的野生动物等潜在危险。IT之家获悉，Omoda 强调，Omoda X 现阶段仍只是概念车，是否量产尚未确定。