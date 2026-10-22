刷新上海办公楼租赁史最大单笔纪录，机器人头部企业智元拿下超 22 万平方米办公面积

IT之家 10 月 22 日消息，据《科创板日报》10 月 21 日报道，上海办公楼租赁史的最大单笔纪录，被一家成立不到四年的机器人公司刷新了。

市场有消息称，智元机器人及相关公司签约陆家嘴集团旗下办公面积，涉及前滩源、前滩尚和御桥智慧谷三个项目，合计超过 22 万平方米。按市场行情测算，年租金约 3.5 亿元，不含物业费。

针对上述市场消息，《科创板日报》记者从接近智元机器人的知情人士处确认，相关租赁信息属实。

此前上海最大单笔办公租赁纪录是今年 8 月鹰角网络租下的约 9 万平方米，而智元又将天花板抬高了约 2.4 倍。

综合IT之家此前报道，智元是一家以具身智能为核心技术方向的通用 AI 机器人公司，于 2023 年成立。9 月 24 日，智元第 2 万台具身智能机器人宣布下线，刷新全球量产纪录。

根据 Counterpoint Research 发布的人形机器人研究报告，2026 年上半年全球人形机器人出货量突破 2.2 万台，同比增长近 300%，保持强劲增长势头。

出货量方面，智元 AGIBOT 以 9,700 台的出货量位居全球第一，市场份额超 43%，随后依次是宇树机器人（Unitree）、银河通用机器人（Galbot）、优必选（UBTECH）和乐聚机器人（Leju Robotics），前五名厂商均为中国厂商，合计占据总出货量的 86%。

据财经杂志 10 月 13 日报道，智元近期启动了新一轮融资，融资额约 10 亿元 —15 亿元，本轮融资已接近收尾，最新估值约 500 亿元。