智元宣布与首批 20+ 高校合作，投入超 2 亿元建设具身智能人才生态

IT之家 10 月 16 日消息，智元本周发布公告，“元苼生态发展计划”与国内众多高校开展合作，共建具身智能产教融合创新实践平台。

基于具身智能真实教学与科研需求，智元将投入千台具身智能设备，双方将进行课程共建、课题共研、实训共育，打通产业前沿技术与高校人才培养的衔接壁垒。

首批合作的 20 多所高等院校包括北京大学、清华大学、浙江大学、华南理工大学、上海交通大学、西安交通大学、东南大学、中山大学等。

智元将投入包括精灵、灵犀、远征在内的轮式、半尺寸和全尺寸人形机器人以及酷拓四足机器人，投入机型覆盖了智元全系列本体产品，投入总数超过一千台，解决高校机器短缺的问题。

同时，智元还将提供 AIMA 开发平台，为高校系统化教学、学生自主研发提供完整工具支撑。作为智元推出的具身智能全域技术生态底座，AIMA 包含灵心平台 LinkSoul（具身智能体开发应用平台）、灵创平台 LinkCraft（机器人综合智能创作平台）、精灵平台 Genie Studio（一站式全流程具身作业智能平台），为高校学生提供“硬件真机实训 + 软件平台研发”的双轨教学体系。

依托全套软件生态，高校学子可系统性学习具身智能软硬件原理、完成模型训练、算法调试、场景开发、任务实现与二次开发等，实现从理论学习到真机落地的完整闭环。本次智元提供机器本体与软件会员权益的总额达到 2 亿。

智元也将探索建立常态化高校交流机制，支持优质项目落地，逐步形成可持续、可复制的具身智能校企合作模式。

据IT之家此前报道，在 2026 APC 智元合作伙伴大会上，智元推出“元苼生态发展计划”，未来五年将投入超过 20 亿元专项资金，用于科研学术创新、教育人才培养、生态伙伴发展以及开发社区运营。

目前，“元苼生态发展计划”已经建联国内外 237 所科研院校，合作了 500+ 家生态合作伙伴，累积了 10000+ 应用开发者和 70000+ 订阅开发者。

据财经杂志 10 月 13 日报道，智元创新近期启动了新一轮融资，融资额约 10 亿元 —15 亿元，本轮融资已接近收尾，最新估值约 500 亿元。

智元是一家以具身智能为核心技术方向的通用 AI 机器人公司，于 2023 年成立。9 月 24 日，智元第 2 万台具身智能机器人宣布下线，刷新全球量产纪录。