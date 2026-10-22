ACEMAGIC W1 迷你主机 AMD 锐龙 3 5400U 款上市，1599 元起

IT之家 10 月 22 日消息，ACEMAGIC（阿迈奇）今日宣布推出搭载 AMD 锐龙 3 5400U 四核 "Cezanne" 处理器的 W1 迷你主机。该型号板载 LPDDR4-3200 内存，提供 2 个 M.2 2280 SSD 盘位。

W1-5400 三维 128.2 × 128.2 × 41 (mm)，体积约 0.68L，质量约 406g。其内置双出风口的涡轮风扇散热系统，满载噪声 38dB；两个 M.2 盘位中一个支持 PCIe Gen3 与 SATA，另一个仅支持 SATA；配备 Wi-Fi 5 & 蓝牙 4.2 无线网卡。

该迷你主机正面提供 2 个 USB-A 10Gbps、1 个 USB-C 10Gbps、1 个 3.5mm 二合一音频插孔；反面提供 4 个 USB-A 5Gbps、1 个 HDMI 2.1 (TMDS)、1 个 DisplayPort 1.4、1 个 1GbE RJ-45。

ACEMAGIC W1-5400 迷你主机提供两档配置，8GB +256GB 为 1,599 元、16GB + 512GB 为 1,999 元。

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