上海警方：利用外挂软件“秒抢”潮玩盲盒牟利，25 人被采取刑事强制措施

IT之家 10 月 22 日消息，据上海警方消息，近日，上海静安警方成功侦破一起利用外挂非法抢购限量款盲盒的案件，打掉了一条涵盖开发、分销、终端套利全环节的外挂黑色产业链，累计抓获涉案人员 25 名，查实违法所得 500 余万元。

今年 8 月，静安警方在日常网络巡查中发现，有违法人员借助外挂软件批量抢购热销限量潮玩，再通过二手交易市场销售获利，涉嫌网络违法犯罪。警方迅速锁定以魏某为首的四人犯罪团伙，该团伙内部分工明确，魏某、杜某负责外挂的研发更新，张某负责销售，林某负责提供安装指导，四人平分违法获利。

经查，魏某、杜某通过逆向解析商品销售线上小程序，研发出“探路狗”“白菜”等多款抢购外挂，这些外挂软件具备“探路”和“下单”两项核心功能。“探路”功能可由软件自动寻找货源，全天候自动扫描排查商品库存，精准捕捉限量款的补货信息；“下单”功能则支持软件自动完成下单操作，可在无人值守的情况下实现极速自动下单，抢购成功率远高于人工操作。

IT之家从官方公告获悉，为获取更多非法利益，魏某等四人团伙招募李某等 7 人作为代理人，由代理人对外销售外挂程序，魏某等四人团伙与代理人按照约定比例分赃。据嫌疑人李某交代：他通常以“某某商品辅助器”的名义对外销售外挂，售价区间在 100 元至 700 元之间，一般标价为月卡 280 元、永久卡 580 元，违法所得与上家团伙四六分成。

警方顺藤摸瓜，进一步抓获赵某等 14 名终端使用者，他们购买外挂后，多次使用该软件在目标商品的微信小程序抢购稀缺限量潮玩，再加价在网上公开售卖，违法获利在 5000 元到 10 万元不等。

向他人提供抢购外挂程序的行为，涉嫌提供非法控制计算机信息系统程序罪；个人使用外挂非法获取平台交易数据的行为，涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪。目前，本案中的 25 名犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。