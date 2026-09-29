华为外挂“巨炮”专利公开，独立镜头可安装在手机相机镜组位置

IT之家 9 月 29 日消息，国家知识产权局最近公开了一项来自华为技术有限公司的专利，发明名称为“一种电子系统、转接组件、外接装置和对接装置”，发明人包括沈宝君、林虹帆、王鹏、余银标、叶建波。

本申请涉及电子产品领域，特别涉及一种电子系统、转接组件、外接装置以及对接装置，包括终端设备和外接装置，终端设备包括外壳和固定件，固定件固定连接外壳，且相对外壳沿第一方向凸出设置，固定件在第二方向上的突出部具有相背设置的第一表面和第二表面，第二方向垂直于第一方向，其中，第二表面位于第一表面与外壳之间，第二表面朝向外壳一侧形成卡槽；外接装置包括卡扣组件和驱动件，卡扣组件包括压固件、支架和活动卡爪，压固件固定连接于驱动件，支架在第一方向上，夹设于压固件和驱动件之间，且支架在第一方向上的两侧分别与压固件和驱动件抵持。本发明提供的电子系统能够方便用户组装和拆卸外接装置。