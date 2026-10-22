马斯克承认特斯拉 FSD 在华无领先优势，正积极争取监管审批加速落地

IT之家 10 月 22 日消息，特斯拉今日公布了最新的 2026 财年第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）财报，营业总收入 280.04 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,873.28 亿元人民币），归母净利润 7.87 亿美元（现汇率约合 52.65 亿元人民币）。

特斯拉 CEO 马斯克在财报电话会议上就 FSD 入华进展作出了回应，他表示公司正在积极争取获得更广泛的 FSD 监管批准，并与中国监管机构保持合作。

马斯克同时坦言，中国本土车企在自动驾驶领域竞争激烈，特斯拉尚未真正建立起领先优势。

特斯拉财报显示，截至第三季度末，FSD 在全球范围内的活跃付费用户达到 174 万，同比增长 67%，较第一季度末的 128 万增加 46 万；订阅用户占比首次达到 50%。北美超过 75% 的新车在交付时开通付费 FSD，马斯克将辅助驾驶称为拉动特斯拉需求的最大因素。汽车毛利率（剔除监管积分）从上一季度的 16.3% 回升至 18.1%，部分得益于 FSD 软件收入放量。

对于欧洲，截至 10 月中旬，FSD（受监督版）已在荷兰、比利时、捷克、丹麦、克罗地亚、立陶宛、爱沙尼亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克 9 个欧盟国家获批，用户超过 10 万人，累计行驶里程超过 1.6 亿公里。

马斯克对欧盟全域批准的时间判断是“或许几个月内可以落地，但拖到明年一季度也不会意外”。

对于中国市场，特斯拉 2025 年 2 月向部分车主推送了城市道路辅助驾驶功能，2025 年 5 月 21 日正式宣布 FSD 受监督版“具备在中国市场使用条件”，但更广泛的全面审批至今未落地。

马斯克的时间表已多次推迟：2025 年 11 月称全面批准“大概在 2026 年 2 月或 3 月”，2026 年 1 月改为“最快下个月”，4 月财报电话会又将目标指向第三季度，如今三季度已过，新时间点仍未给出。

中国大陆目前仍未开放 FSD 订阅，但早以 6.4 万元一次性买断的方式提供选装（IT之家注：目前名称显示为“特斯拉辅助驾驶”，包括「基础辅助驾驶」和「增强辅助驾驶」套件的全部功能），而特斯拉在全球其他市场已逐步转向月度订阅制。

特斯拉位于上海临港的 AI 训练中心已于 2026 年 2 月投入运营，上海数据中心已实现驾驶数据境内存储，相关车型通过了四项汽车数据安全标准认证。数据不出境的合规要求切断了全球数据池的互通，本土训练闭环需要时间积累高价值场景样本，而中国智驾市场的迭代速度并不会为这段等待期暂停。

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