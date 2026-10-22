武汉通回应苹果免费开卡、安卓端收费 15 元：安卓系统手机品牌众多，接入适配成本更高

IT之家 10 月 22 日消息，武汉通近日上线苹果 Apple Pay，用户可使用 iPhone 或 Apple Watch 乘坐轨道交通和公交车，并支持随时随地为卡片充值。

IT之家实测发现，该卡支持交通联合，无开卡费，最低充值金额为 30 元。

消息一经传开，迅速引发网友热议。有苹果用户欣喜留言：“盼了好久，出行方便多了。”也有安卓用户提出疑惑：“同样是虚拟卡，为什么安卓手机开通要收服务费？”

据经视直播报道，10 月 22 日，武汉通官方客服工作人员表示，使用安卓系统的手机品牌众多，技术标准难以统一，接入和适配成本更高，因此现阶段安卓端会收取开卡服务费。“费用用于分摊系统开发、后期运维等相关成本。”此外，该工作人员透露，后续计划面向各手机品牌争取优惠开卡名额，市民可关注武汉通官方渠道，及时了解最新通知。

华为、荣耀、小米手机钱包开通页面显示，开卡服务费 25 元，优惠后需支付 15 元，且不可退开卡服务费。

荣耀客服表示，各地交通卡的开卡标准并不统一，不同城市收费方案存在差异，武汉通具体开卡费用以荣耀钱包开通页面实时显示为准。

华为客服人员解释，这笔开卡服务费由交通运营方收取，并非华为收取，平台仅负责上线相关活动，不参与收费环节。