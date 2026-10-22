大黑边问题解决：腾讯 QQ 官宣完成 iPhone Duo 适配

IT之家 10 月 22 日消息，腾讯 QQ 官方今日宣布，已经完成 iPhone Duo 适配，更新至 9.3.77 版本即可体验。腾讯 QQ 官方透露，此前出现的大黑边问题已解决。

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 已于 10 月 16 日开启预购，国行定价 15,999 元起。新机搭载 A20 Pro 处理器，拥有大尺寸 VC 均热板，号称相对 iPhone 17 Pro 持续性能提升 35%；主屏幕程序坞采用竖向布局，支持同时操作两个应用，支持半折叠使用，可秒变日历、闹钟、桌面音箱。

参考IT之家今日早些时候报道，基于供应链消息，苹果已将其首款折叠屏手机 iPhone Duo 未来 12 个月的出货目标上调 44%，由原定的 970 万部提高至 1400 万部。部分市场的预计交付时间便已延后至 2027 年 1 月，显示早期订单规模显著超出备货水平。

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据苹果官方此前公布的安排，iPhone Duo 于北京时间 10 月 16 日晚 8 点起通过 apple.com.cn 和 Apple Store app 接受预购，自 10 月 23 日（星期五）起正式发售。

硬件方面，iPhone Duo 采用外屏 5.4 英寸、内屏 7.6 英寸的书本式内折叠方案，展开后内屏显示面积比 iPhone 18 Pro Max 增加 50%，展开厚度 5.2mm，重量 254 克，机身采用 5 级钛金属与超瓷晶面板，支持 IP68 级防水。该机搭载台积电 2nm 工艺 A20 Pro 芯片，配备 12GB 内存，存储从 256GB 至 2TB 可选，后置双 4800 万像素摄像头，前置 1200 万像素屏下摄像头，采用双电池设计，视频播放最长续航 44 小时。

此次黑边问题并非 QQ 独有。在 iPhone Duo 评测解禁后，多位博主反馈微信、QQ 等热门应用展开内屏后出现大面积黑边，无法充分利用大屏；微信还被系统识别为普通 iPhone，缺少平板模式，不支持双账号同时在线。QQ 之外，目前已有 70 余款应用完成 iPhone Duo 适配，包括小红书的四列笔记流、淘宝的三列商品展示、WPS 的双栏文档编辑，以及支付宝、小宇宙等。苹果还要求自 2027 年 4 月起，所有提交至 App Store 的应用必须包含 iPhone Duo 专属截图，否则审核驳回；开发工具 Xcode 27.1 也已内置 Device Hub 模拟器，支持多折叠状态与屏幕朝向的实时预览。

产能方面，供应链传出的数据显示 iPhone Duo 首批全球产量约 200 万台，国行首批全渠道货量不超过 20 万台，由富士康中国工厂独家组装，整机良率目前只有 60% 多，瓶颈主要来自由上百个精密零件组成的铰链。

对于后续出货量，行业研究机构 IDC 预计苹果首款折叠屏 iPhone 首年出货量将超过 1000 万部，并可能在 2027 年拿下全球折叠屏手机市场约 40% 的份额；高盛则维持乐观判断，预计 iPhone Duo 在 2026 年出货可达 1300 万部，2027 年有望达到 3300 万部。Digitimes 同时指出，出货目标上调并不等于最终销量，铰链、屏幕良率及复杂组装工艺仍可能制约产能。