高德官宣全面适配苹果 iPhone Duo，全球首个分屏导航将上线

IT之家 10 月 22 日消息，高德地图官方今日宣布，将全面适配 iPhone Duo：针对全新设备形态，实现从屏幕呈现到交互体验的全面适配优化，并会推出全球首个针对可折叠设计 iPhone 的分屏导航功能。

据介绍，高德地图全面适配 iPhone Duo，支持内外屏无缝切换，横竖屏自动布局；大屏分屏导航（即将推出），车道级 + SD 导航同屏呈现；多任务协同，地图随叫随到。

参考IT之家今日早些时候报道，基于供应链消息，苹果已将其首款折叠屏手机 iPhone Duo 未来 12 个月的出货目标上调 44%，由原定的 970 万部提高至 1400 万部。部分市场的预计交付时间便已延后至 2027 年 1 月，显示早期订单规模显著超出备货水平。

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 已于 10 月 16 日开启预购，国行定价 15,999 元起。手机内屏规格为 7.6 英寸 1878×2670 分辨率 120Hz（屏下摄像头），外屏规格为 5.4 英寸 1398×2034 分辨率 120Hz，两块屏幕均支持全天候显示，以及最高 3000 尼特的户外峰值亮度。

新机搭载 A20 Pro 处理器，拥有大尺寸 VC 均热板，号称相对 iPhone 17 Pro 持续性能提升 35%。软件方面，该机充分利用大屏空间，主屏幕上的程序坞采用竖向布局，控制项放在了方便拇指操作的位置。手机支持同时操作两个应用，支持半折叠使用，可秒变日历、闹钟、桌面音箱。