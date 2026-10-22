微信鸿蒙版 App 获 8.0.22.46 邀测升级，修复了一些已知问题

IT之家 10 月 22 日消息，微信鸿蒙版 App 在华为应用市场（App Gallery）开启了 8.0.22.46 (8394286) 版本邀测升级（需收到短信通知后点击链接跳转安装），测试时间为 2026/10/21-2026/11/20。

和往常一样，本次更新的说明依旧为“修复了一些已知问题”。据IT之家用户反馈，8.0.22 版本的微信新增了如下特性：

个人资料新增我的发票抬头；

聊天界面支持点击时间切换日期、星期、时间显示；

服务号主页-设置-通知消息管理新增“接收私信时，以重要通知的方式提醒我”开关；

好友更多信息新增备注，可填写备注名、电话、标签、备忘、照片等；

视频号-个人中心-设置新增记录最近看过的视频开关；

视频号-个人中心原“赞和收藏”变更为“赞、收藏和最近看过”；

视频号-个人中心右上角设置新增“记录最近看过的视频”；

发现-直播页面焕新，关注与推荐直播分类展示；

直播分享新增推荐给朋友；

设置-通用-存储空间-清理缓存新增游戏缓存清理；

文字过长的折叠聊天消息点击更多后支持点击链接、话题、小程序链接等链接内容；

支持长按选择文字复制、翻译、搜一搜；

支持使用小艺发送微信，但只能发送给联系人，暂不支持群聊（首次使用需同意授权“小艺”连接微信智能助手）；

群聊语音或视频通话新增演示功能，支持选择文档类文件进行演示批注；

撤回提示、群语音通话提示、位置共享提示、红包提示、群聊邀请提示等聊天提示消息支持长按删除；

新建笔记点击附件新增录音；

灰度联系人界面公众号服务号折叠功能；

灰度钱包-客服中心-工具新增订单选择工具，支持联系客服时选择订单咨询；

灰度钱包-支付设置新增金额隐私保护设置；

灰度好友语音或视频通话新增演示功能；

灰度小店商品分享时新增带货赚佣金入口；

全量服务号收纳功能，支持服务号消息整合进服务号模块；

灰度新收到的未读语音消息新增“转文字”按钮；

灰度语音消息播放时中断后继续播放按钮；

灰度支持查看本人或好友已设置的朋友圈封面-视频号视频类型封面；

灰度服务号内容个性化推荐新增推荐和关注筛选按钮；

灰度钱包-支付设置新增安全锁入口；

灰度钱包-支付设置-钱包页管理“小金罐”开关；

修复了一些已知问题。

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