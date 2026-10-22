北汽集团：与宁德时代签署合作协议，多品牌车型将接入巧克力换电

IT之家 10 月 22 日消息，10 月 22 日，北京汽车集团有限公司（简称“北汽集团”）和宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）正式签署全面深化换电业务合作协议。北汽集团党委书记、董事长张建勇，宁德时代董事长兼 CEO 曾毓群出席签约仪式并见证签约。

据介绍，双方将立足全链条深度协同，在整车与电池产品设计与研发、换电站网络建设、电池能源服务产品打造与推广、商业模式创新等领域全面深化合作；共同推动行业换电标准统一、网络互通共享、加速实现换电科技全民普惠；联手构筑成熟换电产业生态。

北汽集团表示，公司将积极推进旗下多品牌适配车型接入宁德时代巧克力换电生态系统，依托双方集团级战略协同优势，共建覆盖全国、高效互通的公共补能基础设施。北汽集团与宁德时代将携手推动换电资产的专业化整合，以分工协作模式提升产业效率，推动换电标准加速统一。

同时，北汽集团将开放经销商网络，宁德时代巧克力换电将围绕门店精准建站，与北汽经销商团队深度探索共建联营模式。

北汽集团称，此次战略合作的签署，标志着中国新能源汽车换电赛道在标准统一、资产互通、资源共享上迈出关键一步。北汽集团与宁德时代以统一标准推动行业发展，以共享网络升级全民出行体验，共同助推中国新能源汽车产业高质量、可持续发展。