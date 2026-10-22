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苹果宣布为 Apple TV 上的 F1 赛事支持杜比全景声，美国大奖赛率先上线

2026/10/22 21:44:09 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 22 日消息，苹果刚刚宣布，从 2026 年美国大奖赛开始，美国地区 Apple TV 服务将为 F1 赛事提供杜比全景声（Dolby Atmos）音频支持（涵盖车队无线电通信、赛事解说、赛车引擎声和维修区现场声音等）。

美国大奖赛将于当地时间 10 月 23 日至 25 日在得克萨斯州奥斯汀的美洲赛道举行，这也将成为 Apple TV 首场支持杜比全景声直播的 F1 比赛。

苹果发布公告称，杜比全景声将与此前已支持的杜比视界（Dolby Vision）结合，为观众提供空间音频和高动态范围画面。观众可以通过兼容的苹果设备，以及支持杜比技术的电视、条形音箱和家庭影院系统观看赛事。

Apple TV 自 2026 年 3 月起成为美国地区 F1 独家转播平台，双方合作协议为期五年。美国订阅用户可以通过 Apple TV 观看所有赛事的直播和点播内容，无需额外支付 F1 赛事费用。Apple TV 在美国的订阅价格为每月 14.99 美元（IT之家注：现汇率约合 100.3 元人民币），新用户可享受 7 天免费试用。

除杜比全景声外，苹果还为美国大奖赛提供多视角观看功能。观众可以在单一屏幕上同时查看最多 4 路直播画面，并使用最多 30 路额外直播信号，包括车手追踪、实时计时数据、车载摄像头混合画面，以及跟踪前三名车手的领奖台视角。苹果表示，多视角功能现已扩展至支持该功能的智能电视。

赛事期间，苹果还将通过 Apple TV 推出多档 F1 原创节目，包括由 2016 年 F1 世界冠军尼科 · 罗斯伯格和汽车内容创作者 Emelia Hartford 主持的赛道预览节目《Circuits in Focus》，以及由 Christina Roki 主持、邀请 F1 车手角田裕毅参与的《Full Throttle》。赛事结束后，观众还可以通过《The POV》回顾比赛关键时刻。

苹果同时公布了围绕美国大奖赛展开的其他内容安排，包括 Apple Sports 应用中的实时排名和赛事动态、Apple 地图中的赛道及奥斯汀城市信息，以及 Apple Music 推出的独家 DJ 混音和车手个人歌单。此外，美国全国 50 多家 IMAX 影院将提供美国大奖赛直播观赛活动。

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关键词：Apple TV苹果杜比全景声

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