苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 京东率先开售：国行 15999 元起，7.6 英寸内屏配 A20 Pro

IT之家 10 月 22 日消息，虽然苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 要等到明天才会在官方渠道开售，但京东今天已经提前放出了一批机型，下一批将于 20:00 开抢。

256GB 版本 15999 元

512GB 版本 17999 元

1TB 版本、21499 元

2TB 版本 26499 元

苹果中国官网显示，每位顾客限购 2 部 iPhone Duo。

苹果 iPhone Duo 采用书本式内折设计，闭合时外屏为 5.4 英寸，展开后内屏为 7.6 英寸，分辨率分别为 1398×2034 和 1878×2670，均支持 120Hz ProMotion 与全天候显示，户外峰值亮度最高 3000 尼特。

其机身展开厚度 5.2 毫米，闭合厚度 11.3 毫米，重量 254 克；边框为航空级钛金属，铰链采用定制可变扭矩设计，包含超过 100 个部件。

该机搭载台积电 2nm 工艺的 A20 Pro 芯片，配备大尺寸 VC 均热板，苹果称其持续性能较 iPhone 17 Pro 提升最多 35%。

与近年 iPhone 最大的不同在于：iPhone Duo 取消了 Face ID，改用侧边按键集成 Touch ID，开合状态下均可使用。

影像方面，其后置摄像头为 4800 万像素主摄与 4800 万像素融合式超广角，没有独立长焦镜头；内屏采用屏下摄像头，外屏为 1200 万像素自拍摄像头。

值得一提的是，iPhone Duo 全球仅支持 eSIM，无物理 SIM 卡槽，而且京东要求当面激活签收，收货时需配合物流人员现场开盒激活并拍照留存，购机前请务必确认以下事项：

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