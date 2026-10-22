中国一汽 — 广汽集团联合工作组成立启动会召开

IT之家 10 月 22 日消息，据广汽集团，10 月 22 日，中国一汽党委书记、董事长邱现东，广汽集团党委书记、董事长冯兴亚共同出席在广汽集团总部举行的双方联合工作组成立启动会，并举行工作会谈。

据介绍，双方立足国家汽车强国战略大局，围绕此前签署的战略合作框架协议，就进一步推动重点合作项目落地、深化南北产业协同等事项进行深度交流、凝聚共识，为双方战略合作的有序推进注入强劲信心。中国一汽党委常委、总会计师方世力，总经理助理柳长庆；广汽集团党委副书记、总经理閤先庆，党委副书记曹晓军，常务副总经理高锐等广汽领导班子成员参加会谈交流与启动会。

IT之家注意到，中国一汽、广汽工业于 9 月 29 日宣布签署战略合作框架协议，双方将依托资产资本联动，以科技创新为驱动力，逐步深化拓展合作边界，推动产业资源跨区域高效协同，携手实现经营提质增效，共促中国汽车产业发展升级。

10 月 8 日，中国一汽、丰田汽车、广汽集团于在广东广州签署全新战略合作框架协议。根据协议，中国一汽、丰田汽车与广汽集团秉持互惠互利、合作共赢基本原则，在资源整合与优化、常态化沟通协作机制、汽车电动化智能化转型、本土化经营等领域开展深入务实合作。