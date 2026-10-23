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西部数据 2027 财年第一财季归母净利润 17.79 亿美元，同比增长 54%

2026/10/23 4:19:37 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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IT之家 10 月 23 日消息，西部数据今日发布 2027 财年（2026年7月4日～2027年7月2日）第一财季（2026年7月4日～2026年10月2日）报告：

  • 营业总收入：43.81 亿美元（IT之家注：现汇率约合 293.06 亿元人民币），同比增长 55%，环比增长 17%

  • 毛利润：25.34 亿美元（现汇率约合 169.51 亿元人民币），同比增长 106.52%，环比增长 24.95%

  • 毛利率：57.8%，同比增长 14.3 个百分点，环比增长 3.7 个百分点

  • 归母净利润：17.79 亿美元（现汇率约合 119 亿元人民币），同比增长 54%，环比下降 44%

  • 经营现金流：16.04 亿美元（现汇率约合 107.3 亿元人民币）

  • 自由现金流：13.77 亿美元（现汇率约合 92.11 亿元人民币）

  • 基本每股收益：4.86 美元（现汇率约合 32.51 元人民币）

  • 稀释每股收益：4.63 美元（现汇率约合 30.97 元人民币）

AI 解读

本次财报业绩超市场预期，受益于AI驱动的数据经济对存储需求的旺盛增长，公司开局表现强劲。

公司主营业务

西部数据（Western Digital）是全球领先的存储基础设施提供商，为AI驱动的数据经济提供存储解决方案，服务全球超大规模企业、云服务商和企业客户，聚焦硬盘（HDD）业务，专注于高容量存储产品创新。

2027财年第一财季财报亮点

  • 营业收入达到 43.81 亿美元（现汇率约合 293.06 亿元人民币），同比增长 55%，环比增长 17%，增速表现亮眼；

  • GAAP毛利率为 57.8%，Non-GAAP毛利率达到 58.1%，同比和环比均显著提升；

  • 归属于普通股股东的GAAP稀释净利润为 17.79 亿美元（现汇率约合 119 亿元人民币），同比增长 54%，环比下降 44%；

  • GAAP稀释每股收益为 4.63 美元（现汇率约合 30.97 元人民币）

  • 经营活动现金流净额为 16.04 亿美元（现汇率约合 107.3 亿元人民币），自由现金流为 13.77 亿美元（现汇率约合 92.11 亿元人民币）

  • 公司董事会宣布将季度现金股息提高 17% 至 0.18 美元（现汇率约合 1.17 元人民币） 每股，彰显对业务增长的信心。

未来业绩展望

  • 预计2027财年第二财季营业收入同比增长 66% 至 72%，营收区间为 50 亿美元（现汇率约合 334.47 亿元人民币） 至 52 亿美元（现汇率约合 347.85 亿元人民币）

  • 预计Non-GAAP毛利率在 60% 至 61% 区间；

  • 预计Non-GAAP稀释每股收益为 5.6 美元（现汇率约合 37.46 元人民币） 至 6 美元（现汇率约合 40.14 元人民币）

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风险提示：本文内容由 AI 自动分析生成，仅供参考，不代表IT之家观点。如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。本文内容不构成投资建议，如有投资者据此操作，风险自担，IT之家对此不承担任何责任。

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关键词：西部数据

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