允许员工“不务正业”的车库项目谢幕，微软调整运营 17 年的 Garage 创意孵化平台

IT之家 10 月 23 日消息，科技媒体 GeekWire 昨日（10 月 22 日）发布博文，报道称微软正陆续关停内部创新“车库”项目 The Garage，取消其作为公司级统一创新平台的职能，并陆续关闭或调整全球相关创客空间。

IT之家查询公开资料，The Garage 是微软内部的创意孵化平台，曾为微软员工提供原型开发、硬件制作、跨部门协作和业余创新实验的空间与工具，也是微软全球黑客马拉松的重要组织平台。

对于微软员工而言，该项目的一个亮点是，在经过团队、经理或相关活动批准后，员工可以在工作时间展开自己喜欢的创意项目。

业务团队可以自行安排若干工作日，让成员做与现有或潜在微软产品相关的创意项目。例如 Yammer 团队曾每季度安排 5 天；早期也有业务部门举办一周的“Garage Week”。

对于未被团队正式排入工作时间表的活动，例如“Stay Late”系列活动，员工一般是在下班后或周末自行投入时间。

图源：微软

The Garage 于 2009 年在微软雷德蒙德园区内的 Office Labs 团队创立，后在 CEO 萨提亚 · 纳德拉任内扩展为公司级创新网络。其主园区连接了位于美国、加拿大、欧洲、中东、非洲和亚洲的约 15 个空间，北京也曾设有相关站点。

在产品方面，在过去 17 年时间里，The Garage 孵化出多款具有影响力的产品。例如面向视障人群的 AI 应用 Seeing AI 便诞生于 2015 年黑客马拉松。目前公开报道只确认了 Garage 项目和网站的关闭，并未说明这些已发布应用会立即停服或停止更新。

微软已撤下公共 Garage 网站，原本展示黑客松项目和实验性应用的网站已重定向到微软主页，相关项目历史页面也被移除。

据微软内部文件，公司将不再以“集中化职能”方式运营 The Garage，改为把实验、学习和跨团队协作融入各业务团队的日常工作，部分实体空间最早将于 10 月 23 日关闭。

微软全球黑客马拉松没有明确宣布取消，但负责团队表示正在“重新构想”该项目，后续会另行公布安排；因此其形式、规模和是否继续举办都仍不确定。

微软表示，将继续探索帮助员工提升技能、打破部门边界并保持“黑客思维”的新方式；年度全球黑客马拉松团队也在重新设计活动形式，未来安排尚待公布。