微软升级 Win11 相机应用：无硬件变焦也能“数字拉近”

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 Windows Central 昨日（10 月 21 日）发布博文，报道称微软升级 Windows 11 版相机（Camera）应用，在 Version 2026.2608.1.0 版本中升级相机体验，无硬件变焦也能“数字拉近”。

IT之家援引博文介绍，针对日常视频会议、网课、远程问诊、直播和拍摄文档等场景，在摄像头本身不支持硬件变焦的情况下，相机应用将新增软件变焦能力。不过微软明确软件变焦不适用于动态影像、扫描、全景、球形预览以及其他特殊拍摄模式。

除了软件变焦外，本次更新还带来多项细节优化。拍摄照片或视频后，用户可以更顺畅地使用 Ctrl+C 将内容复制到剪贴板；新增的“复制路径”功能则可一键复制文件位置，方便把素材快速粘贴到文档、聊天窗口或其他应用中。

在录制和播放体验方面，延迟拍摄会在计时环中显示剩余秒数，录制的视频播放时会在进度条旁显示剩余时间。微软还表示，开始录制视频时相机响应更灵敏、更准确，并修复了浅色主题下打开应用时偶尔出现白色闪烁的问题。

这些改进最早于 10 月 2 日面向 Experimental、Experimental（26H1）和 Experimental（Future Platforms）渠道的 Windows 预览体验成员测试，目前已扩展至 Beta 和 Release Preview 渠道。