Win10/Win11 学院：如何靠“任务计划程序”错峰启动应用，缓解开机卡顿

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（10 月 21 日）发布博文，介绍了在 Windows 11 系统中，如何借助系统自带的“任务计划程序”，错峰启动应用，从而缓解开机卡顿。

该媒体指出，不少 Windows 用户习惯让聊天、云盘、游戏启动器等应用随系统自动运行，但当启动项过多后，登录后的头一两分钟常会明显卡顿，在配置较低的电脑上表现尤为明显。

在 Windows 10、Windows 11 系统中，微软官方并未提供“延迟启动”选项，但用户可以按照以下步骤，让重要程序立即打开，而非必要程序延后运行，从而分散系统资源占用。

IT之家援引博文介绍，附上让 Windows 11 稍后启动应用的步骤如下：

1、前往“设置”>“应用”>“启动”，禁用您想要延迟启动的应用。这一点很重要，否则 Windows 可能会正常启动该应用，然后任务计划程序稍后又会再次启动它。

2、按 Win + R，输入 taskschd.msc，然后按回车键打开任务计划程序。

3、在右侧窗格中，单击“创建任务”。给任务起一个名称，用于表明它属于哪个应用程序。

4、打开“触发器”选项卡，然后单击“新建”。将“开始任务”设置为“登录时”。

5、启用“延迟任务时间”功能，并选择 Windows 在启动应用程序之前等待的时间并点击确定。对于非必要程序，通常等待一到两分钟就足够了，以便 Windows 先完成桌面和后台服务的加载。

小编这里使用的是 Windows 10 系统，Windows 11 系统操作步骤相同。

6、接下来切换到“操作”选项卡，点击“新建”

7、将操作设置为“启动程序”，然后浏览到应用程序的可执行文件并选择它。如果您不确定可执行文件的位置，通常可以从应用程序的快捷方式属性或安装文件夹中找到它。

8、单击“确定”保存任务。