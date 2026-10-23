特斯拉要为 Optimus 建“学校”，马斯克称训练机器人就像育儿

IT之家 10 月 23 日消息，特斯拉打算把人形机器人 Optimus 送进“学校”，让机器人通过练习掌握更多技能。

据《商业内幕》报道，当地时间 21 日，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克在财报电话会议上将训练 Optimus 比作养育幼儿。他解释，特斯拉的自动驾驶系统可以从庞大车队积累的数据中学习，但 Optimus 没有这样的条件，只能通过观察人类工作，再亲自练习来掌握技能，与人类学习的方式相似。

马斯克告诉投资者：“看看小孩子就知道了。刚学走路时，他们摇摇晃晃，什么都不会，后来终于学会自己擦屁股，这可是个重要的进步。接着，他们学会读书，学会做各种各样的事情，这些本领都是在玩耍中学会的。我们也得让 Optimus 大规模地进行这样的训练，才能让它真正胜任现实中的各种工作。”

特斯拉还在建设一座名为“Optimus 学院”的训练基地，让机器人原型机练习各种任务，积累数据，用于训练后续推出的机器人。“要收集足够的数据来训练 Optimus，我们首先得制造大量机器人。我认为大概需要 1 万到 2 万台，再让它们进行自主训练。”

特斯拉弗里蒙特工厂现已开始生产 Optimus，马斯克预计 2027 年底开始向客户交付。

身家接近 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.69 万亿元人民币）的马斯克也提醒投资者，生产过程恐怕不会一帆风顺，人形机器人的研发还有不少难题需要解决。报道指出，如何让机械手既耐用又灵活，以及如何开发能够应对开放式任务的 AI 系统，都是特斯拉面临的主要挑战。

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