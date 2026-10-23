OpenAI 宣布全面开放决策 API：基于 GPT‑6 Luna，每百万 token 输入 0.1 美元

IT之家 10 月 23 日消息，当地时间 10 月 22 日，OpenAI 宣布全面开放决策 API（Decisions API）。

据介绍，该 API 基于 GPT‑6 Luna 构建，将 Luna 的模型智能聚焦于具有限定答案（bounded answers）的问题，协助应用程序与智能体基于文本、图像及结构化输入做出准实时决策 —— 其响应速度比通过 Responses API 调用 GPT‑6 Luna 提升了高达 10 倍。

定价方面，决策 API 输入每百万 token 收费 0.1 美元（IT之家注：现汇率约合 0.67 元人民币），命中缓存的输入每百万 token 收费 0.01 美元（现汇率约合 0.067 元人民币）。该 API 仅按输入 Token 计费，输出 Token 免费。在整个 OpenAI，团队正在将决策 API 应用于产品和业务工作流。

OpenAI 表示，自公测以来，该功能新增了原生的 GPT‑Live 集成、针对复用上下文的 Prompt 缓存，以及在美国和欧盟的推理数据驻留支持。

此外，开发者现已支持传入原生 JSON 输入、在问题指令中包含图像，并在单次请求中最多提交 400 个问题（为此前上限的两倍）。OpenAI 称持续优化了延迟表现，包括在亚洲多个地区扩充了服务容量。