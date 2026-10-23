《半条命 3》真的要来了？Valve 开发者首次公开提及 HLX 游戏代号

IT之家 10 月 23 日消息，科技媒体 pcgamer 昨日（10 月 22 日）发布博文，报道称 10 月 21 日在美国加州伯班克举行的 GameSoundCon 游戏音频大会问答环节中，Valve 作曲家兼音频设计师迈克 · 莫拉斯基（Mike Morasky）公开提及代号“HLX”，令外界对《Half-Life 3》（可译为半条命 3 / 半衰期 3，下文采用半条命译法）的猜测再度升温。

IT之家附上相关视频如下：

报道称莫拉斯基当时正在讨论 Valve 在 Source 2 引擎中的开放、灵活音频系统。他在比较不同项目的高动态范围（HDR）音频实现时表示：“Deadlock 有自己的 HDR 版本，HLX 也有自己的版本，诸如此类。”

在过去几年时间里，HLX 代号多次出现在 Valve 的相关数据库中，并被玩家和爆料者普遍认为可能是《半条命》系列新作的内部代号，不过 Valve 官方从未正式确认其与《半条命 3》的关系。

同场参与讨论的 Valve 音效设计师大卫 · 法伊泽（David Feise）在莫拉斯基说出“HLX”后低声说了一句“干得漂亮”；会后还录到法伊泽调侃道：“干得好，你只说了一次 HLX。”莫拉斯基则回应：“我说了吗？”这一细节被玩家解读为“口误”而非有意公布。

长期追踪 Valve 未公布项目的记者泰勒 · 麦克维克（Tyler McVicker）率先发现并传播了相关视频片段，随后在社交媒体引发大量讨论。截至目前，Valve 没有就此事发表官方回应。《半条命 3》是否真实存在、是否已进入开发后期、以及“HLX”是否就是其正式内部代号，仍有待官方确认。