消息称 SpaceX 洽谈租用 8 万个通信基站，拟打造美国第四大全国性无线运营商

IT之家 10 月 23 日消息，据彭博社报道，知情人士透露，SpaceX 计划在美国各地获取至少 8 万个通信基站。SpaceX 目前正与至少一家大型移动通信基础设施公司进行谈判，以实现这一目标。

知情人士指出，若达成协议，将为这家兼具火箭与卫星业务的科技巨头打造全美第四大无线运营商奠定相关基础。

知情人士透露，SpaceX 正在洽谈的租赁对象之一是冠城国际（Crown Castle Inc.）。该公司与美国铁塔（American Tower Corp.）以及 Vertical Bridge Holdings 并列为美国最大的通信塔资产持有者。

在周三举行的财报电话会议上，当被问及冠城国际是否正在与 SpaceX、亚马逊或其他卫星通信服务商商讨租赁事宜时，首席执行官 Chris Hillabrant 回应称：“你们可以认为我们正在与各方进行接触。”但他拒绝透露具体客户的细节。

据悉，相关交易金额或达数十亿美元。

据IT之家此前报道，今年 8 月，SpaceX 总裁兼首席运营官格温 · 肖特韦尔（Gwynne Shotwell）曾表示，公司计划建设地面移动通信网络，直接与美国三大电信运营商 AT&T、Verizon 和 T-Mobile 展开竞争。