美财长贝森特：AI 行业不会重演互联网泡沫破裂，我没发现“系统性问题”

IT之家 10 月 23 日消息，据英国《金融时报》报道，美国财政部长斯科特 · 贝森特在一场私人会议上告诉投资者，自己没有发现 AI 热潮存在“系统性问题”，从而淡化了外界对 AI 行业可能重演互联网泡沫破裂的担忧。

当地时间 21 日，贝森特在纽约出席了一场由摩根大通和罗宾汉基金会联合主办的会议，现场有数百名金融业高管和投资者。罗宾汉基金会是亿万富翁对冲基金经理保罗 · 都铎 · 琼斯创办的非营利组织。会议以提供“独家投资见解”为宣传卖点，门票最低 7,500 美元（现汇率约合 50,162 元人民币），记者不得入场。

据三名与会人士透露，曾担任宏观对冲基金经理的贝森特在接受桥水基金 CEO 尼尔 · 巴迪采访时，被问及对 AI 的看法。他说：“我很擅长判断一个系统什么时候出了问题。我没看到系统性问题。”

贝森特发表上述言论之际，金融市场处于敏感时期。过去几周，市场多次出现动荡，一些投资者开始质疑 AI 概念股是否涨得过高，同时担忧企业为建设数据中心、采购芯片而大举发债。一些分析师认为，当前的 AI 投资热潮与世纪之交互联网泡沫时期的狂热行情颇为相似。

在持续 30 分钟的访谈中，贝森特谈到了美国经济，后半段则主要讨论 AI。他总体看好 AI 技术进步给美国带来的益处，但也指出，数据中心运营商和 AI 企业未能向普通美国民众充分说明这些好处。“这可不是 Pets.com。世界上最聪明的那些人，把 99% 的身家都放在这些企业里，还创办了全球最赚钱的一批公司。他们相信 AI。”

IT之家注：Pets.com 是 2000 年 3 月互联网泡沫达到顶峰前，最后一批进行首次公开募股的科技企业之一。