“现代史上最大规模财富捐赠”：Anthropic 等 AI 三巨头拟投入近 3000 亿美元做慈善

IT之家 10 月 23 日消息，《华盛顿邮报》昨日（10 月 22 日）发布博文，报道称 Anthropic、OpenAI 和 SpaceXSI 三家 AI 巨头正酝酿“现代史上规模最大的财富捐赠”，规模可能接近 3,000 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2.01 万亿元人民币）。

Anthropic 宣布，将把公司 5% 股份捐入一个新的公益基金。若该公司上市时估值达到 2 万亿美元（现汇率约合 13.38 万亿元人民币），该基金规模可达 1,000 亿美元（现汇率约合 6,688.23 亿元人民币）；其七位创始人还承诺捐出个人财富的 80%。这笔资金可能用于补贴受 AI 自动化影响的特定人群，并资助相关研究。

OpenAI 的慈善基金会据称持有公司约四分之一股份，价值超过 1,800 亿美元（现汇率约合 1.2 万亿元人民币），并已投入 8.55 亿美元（现汇率约合 57.18 亿元人民币）用于公益项目。

马斯克则表示，计划明年向美国每个孩子赠送一份 SpaceX 股份，按 SpaceX 近期股价估算，捐赠总额可能超过 110 亿美元（现汇率约合 735.7 亿元人民币）。

不过该媒体也指出这里的“捐赠”大多是未上市股权或未来承诺，实际可支配金额高度取决于 Anthropic、OpenAI 的 IPO 估值和 SpaceX 股价。

该媒体对此解读认为，这次慈善捐助一方面推动技术商业化，而更重要的是回应其对就业、收入分配和社会稳定可能造成的冲击，淡化“AI 冲击就业”影响。