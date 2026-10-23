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SpaceX 推出超级智能合作伙伴网络，英伟达等 130 余家公司参与早期计划

2026/10/23 9:35:51 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 10 月 23 日消息，据彭博社今日报道，SpaceX 与包括英伟达、阿波罗、Snowflake、Databricks 和贝恩公司在内的 130 多家公司共同启动了 Super Intelligence Partner Network（超级智能合作伙伴网络）早期计划

IT之家从报道获悉，该计划将参与者分为：

  • 转型合作伙伴（Transformation Partners）—— 协助客户将 Grok 整合进复杂运营

  • 市场合作伙伴（Marketplace Partners）—— 负责开发专业软件集成

SpaceX 的这一计划旨在帮助企业利用其 Grok AI 平台构建、集成和扩展应用。

SpaceX 高管强调，企业客户正从简单的 AI 实验转向全面自主工作流程。

SpaceX 总裁 Gwynne Shotwell 在最近的财报电话会议上指出，截至十月，Grok Bot 的每周付费用户数已攀升至 80 万以上，是上个月数字的两倍。Shotwell 将这款智能体软件描述为“始终在线的团队伙伴”，部署于软件工程、销售、市场营销和 IT 运营领域。

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关键词：SpaceX超级智能英伟达

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