SpaceX 推出超级智能合作伙伴网络，英伟达等 130 余家公司参与早期计划

IT之家 10 月 23 日消息，据彭博社今日报道，SpaceX 与包括英伟达、阿波罗、Snowflake、Databricks 和贝恩公司在内的 130 多家公司共同启动了 Super Intelligence Partner Network（超级智能合作伙伴网络）早期计划。

IT之家从报道获悉，该计划将参与者分为：

转型合作伙伴（Transformation Partners）—— 协助客户将 Grok 整合进复杂运营

市场合作伙伴（Marketplace Partners）—— 负责开发专业软件集成

SpaceX 的这一计划旨在帮助企业利用其 Grok AI 平台构建、集成和扩展应用。

SpaceX 高管强调，企业客户正从简单的 AI 实验转向全面自主工作流程。

SpaceX 总裁 Gwynne Shotwell 在最近的财报电话会议上指出，截至十月，Grok Bot 的每周付费用户数已攀升至 80 万以上，是上个月数字的两倍。Shotwell 将这款智能体软件描述为“始终在线的团队伙伴”，部署于软件工程、销售、市场营销和 IT 运营领域。