RTX 4070 测试帧率翻 7 倍：非官方 PC 移植《血源诅咒》游戏 1080P 突破 220 FPS

IT之家 10 月 23 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（10 月 22 日）发布博文，报道称 FromSoftware 经典动作角色扮演游戏《血源诅咒》（Bloodborne）在 PC 平台迎来一次民间技术突破，在 RTX 4070 显卡上实现 1080p 下稳定突破 220 帧，性能约为原版主机的 7 倍以上。

IT之家附上演示视频如下：

FromSoftware 的经典动作游戏《血源诅咒》仅登陆 PlayStation 4 游戏主机，官方至今未推出 PC 版、重制版或次世代移植版。不过 Super Medo 制作的社区非官方 PC 移植版迎来重要突破，通过支持 NVIDIA DLSS 帧生成技术，让这款 2015 年发售的“魂系”名作在 PC 上获得了远超原版主机的流畅表现。

据 MxBenchmarkPC 公布的测试视频，在 RTX 4070 显卡上测试，原生 4K 分辨率并启用 DLAA 后，平均帧率约为 40 帧。

开启 DLSS 3 帧生成后，质量模式可提升至 100 帧以上，性能模式则稳定在约 130 帧。而在 1080p 分辨率下，开启帧生成后帧率可达到 220 帧左右，带来远超原版主机的流畅度。

作为对比，《血源诅咒》在 PS4 上以 1080p、约 30 FPS 运行，且长期存在帧率不稳的问题；而 PC 移植版不仅显著提高了帧率上限，还借助 DLSS 帧生成改善了高分辨率下的画面流畅度。

更受玩家关注的是，已有开发者开始尝试为《血源诅咒》引入路径追踪。该方案通过 RTX Remix 将场景静态几何体转换为其原生格式，并从 shadPS4 中实时读取动态几何体，从而重构光影、阴影与反射效果。在猎人梦境、亚楠中心等场景的早期演示中，画面氛围已出现明显变化。

不过，这一路径追踪项目目前仍属早期概念验证，存在视觉错误与性能问题，作者也明确表示它并非正式发布计划，短期内不会推出可用的公开版本。