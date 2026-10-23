和辉光电 2026Q3 营业收入同比下降 19.82%，亏损 4.96 亿元

IT之家 10 月 23 日消息，和辉光电 (EDO) 今日发布 2026 年三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业收入 ：10.68 亿元，同比下降 19.82%

归母净利润 ：-4.96 亿元

扣非净利润 ：-5.07 亿元

加权平均净资产收益率 ：-7.16%

基本 / 稀释每股收益：-0.04 元

AI 解读 本次财报业绩未达市场预期。 公司主营业务 和辉光电专注于高解析 AMOLED 半导体显示面板的研发、生产及销售，是最早实现 AMOLED 量产的境内厂商之一，已建成第 4.5 代和第 6 代两条现代化 AMOLED 生产线，目前为国际领先的 AMOLED 半导体显示面板供应商。 本次财报核心财务数据亮点 第三季度单季实现营业收入 10.68 亿元，同比下降 19.82%；归属于上市公司股东的净亏损为 4.96 亿元。

年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增长 112.09% ，主要系公司优化产品结构，推进精益管理降本增效，原材料采购支出同比减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比下降。

研发投入占营业收入的比例同比增加 3.62 个百分点，主要系存储产能供给紧张，消费电子终端需求持续疲软，AMOLED 行业整体经营压力延续，本报告期内公司营业收入降低及本报告期研发投入同比增加所致。

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