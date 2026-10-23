日本电信运营商 KDDI 就子公司莫比康引发蒙古国大火道歉

IT之家 10 月 23 日消息，据 CCTV 国际时讯援引日本广播协会（NHK）今天（10 月 23 日）报道，日本电信运营商 KDDI 公司就造成蒙古国自然保护区大规模草原火灾道歉。

KDDI 公司发表声明道歉，称其子公司莫比康的相关活动引发了火灾，表示“深刻认识到此次事件对蒙古国的自然环境造成了巨大影响”，将支持莫比康配合蒙古国方面的调查。据 KDDI 解释称，莫比康的日籍首席执行官越智康博等人曾驾车进入保护区进行“通信测试”，结果引发火灾。

莫比康则在社交媒体上发布了一段越智康博的视频。视频中，越智康博称：“对自然环境遭受损害深表歉意，同时想再次向蒙古国国民致以诚挚的歉意。关于起火原因、损害及规模，相信相关机构的调查会给出结论，我们将全力配合调查，切实履行社会责任，并采取必要措施。”

IT之家从报道中获悉，蒙古国东方省努姆鲁格自然保护区 10 月 8 日发生火灾。据蒙古国媒体报道，日资控股的蒙古国电信运营商莫比康公司一行十多人、5 辆车进入保护区，其中包括越智康博等多名日方人员；车辆在行驶过程中引燃干草，酿成草原火灾。

蒙古国自然环境与气候变化部本周发布的初步统计数据显示，本次火灾过火面积约为 53 万公顷，努姆鲁格自然保护区受灾面积约为 47 万公顷，占保护区总面积的 79.8%。作为蒙古国东部关键的生态功能区，努姆鲁格自然保护区在维持原生自然景观、保障区域生态平衡以及保护生物多样性方面具有重要意义。