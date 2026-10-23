苹果首款折叠 iPhone Duo 今日开售，高管称门店有限量现货

IT之家 10 月 23 日消息，昨日（10 月 22 日）接受科技媒体 Techradar 采访时，苹果营销高级副总裁格雷格 · 乔斯维亚克（Greg Joswiak）表示，尽管 iPhone Duo 线上预购需求火爆，但 Apple Store 线下仍有现货供用户现场选购。

苹果首款折叠 iPhone Duo 于 10 月 16 日开启预售，开启仅数分钟后，各配色、运营商和存储版本的预计发货时间便开始延后，目前若在线下单，预计要等到 2027 年 1 月才能收到货。

乔斯维亚克对此表示，iPhone Duo 上市预购需求“非常惊人”，但没有把所有货源都集中到线上，并已经在部分 Apple Store 铺货，为没有预约的用户提供现货购买渠道。

不过乔斯维亚克明确使用“limited（有限）”一词，热门配色、存储版本和具体门店的库存仍可能迅速售罄，建议消费者提前查询当地门店库存。

格雷格 · 乔斯维亚克（Greg Joswiak），图源：苹果

苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 今天在官方渠道开售，IT之家附上相关售价信息如下：

256GB 版本 15,999 元

512GB 版本 17,999 元

1TB 版本 21,499 元

2TB 版本 26,499 元

苹果中国官网显示，每位顾客限购 2 部 iPhone Duo。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。