增幅约 14%：消息称三星 Galaxy S27 Ultra 手机配 5700mAh 电池

IT之家 10 月 23 日消息，科技媒体 Android Authority 今天（10 月 23 日）发布博文，报道称三星 Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 两款手机所用电池现身韩国 Safety Korea 安全认证数据库。

相关电池型号分别为 EB-BS958DBY 和 EB-BS957CBY，均由中国珠海冠宇电池金湾子公司生产。

三星 Galaxy S27 Pro 手机电池认证图片

三星 Galaxy S27 Ultra 手机电池认证图片

IT之家查询公开资料，珠海冠宇成立于 2007 年，是一家从事聚合物锂离子电池研发、制造与销售的国家高新技术企业，总部位于珠海。金湾分公司成立于 2018 年 7 月 12 日，主要经营范围包括电池及电池组装、配套生产，以及电池壳和夹具的生产与销售。

认证照片虽然无法直接辨认电池容量，但结合此前中国监管文件披露的信息，Galaxy S27 Ultra 的电池额定容量可能为 5534mAh，对应约 5700mAh 的典型容量；而 S27 Pro 则可能配备 5087mAh 额定容量电池，宣传容量约为 5200mAh。

相较 Galaxy S26 Ultra 的 5000mAh 电池，S27 Ultra 约增加 700mAh，增幅约为 14%。